Матыцин заявил, что ряду спортсменов предоставят меры защиты по вопросу мобилизации

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Отдельные категории российских спортсменов получат определенные меры защиты по вопросу мобилизации, однако спортивное сообщество не должно пользоваться особенными привилегиями. Об этом в четверг на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее руководители ряда российских спортивных федераций сообщили, что некоторые спортсмены получили повестки.

«Нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями, — сказал Матыцин. — Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами. Это было много раз заявлено при начале специальной военной операции, они поддержали президента и высказали абсолютно однозначное мнение, что спорт — это единая семья. Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми».

«Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования, — продолжил он. — Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд, прежде всего те, которые готовятся к Олимпийским играм, члены сборных команд. Определенные меры защиты для отдельных категорий будут, возможно, будет дана отсрочка, пока мы находимся в диалоге с правительством. Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию».