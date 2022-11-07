Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Сибирь
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Реал
Хоккей. НХЛ
8.11
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
8.11
Бостон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
8.11
Вашингтон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Флорида
35
Все события
Фоторепортажи
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
17:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны миллионные призовые для чемпионов Спартакиады

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Победители и призеры Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта получат денежные вознаграждения на общую сумму более 620 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте министерства спорта России.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации. Вознаграждение получат более 2000 победителей и призеров Спартакиады, а также их тренеры и специалисты. Также премии будут выплачиваться победителям и призерам чемпионатов России по олимпийским видам спорта.

За золотую медаль на Всероссийской Спартакиаде спортсмены получат 358,4 тыс рублей, за серебряную — 179,2 тыс рублей, за бронзовую — 107,5 тыс рублей. Тренеры и специалисты получат — 171,5 тыс рублей, 84,5 тыс рублей и 51,2 тыс рублей соответственно. Размер вознаграждения за золотую медаль на чемпионатах России для спортсменов составит 125 тыс рублей, за серебряную — 62,5 тыс рублей, за бронзовую — 37,5 тыс рублей. Для тренеров и специалистов — 76,8 тыс рублей, 38,4 тыс рублей и 23 тыс рублей соответственно.

«В настоящее время очень важно поощрять наших спортсменов за их высокие достижения. Решение о выплатах стимулирует членов спортивных сборных команд России сохранять и поддерживать высокий уровень подготовки. Важно, что суммы за призовые места на Всероссийских Спартакиадах равнозначны премиям за чемпионаты мира, что говорит о высокой оценке вновь созданных соревнований от государства», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Соревнования Спартакиады позволили нам увидеть общую картину и потенциал в каждом виде спорта. Многие лидеры подтвердили свое преимущество и показали яркие результаты: Виктория Листунова и Климент Колесников завоевали по шесть медалей, у Никиты Нагорного — пять наград. Несмотря на безосновательные ограничения, наши сборные продолжают подготовку к летним Олимпийским играм в Париже и зимним Играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также к международным стартам. Их победы — это яркое подтверждение того, что спорт должен оставаться конкурентоспособным и быть вне политики», — добавил министр.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Сутки не приходил в себя'. Зачем лучшего борца мира отравили ртутью
Овечкин установил новый рекорд и переписал историю НХЛ
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь