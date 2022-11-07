Стали известны миллионные призовые для чемпионов Спартакиады

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации. Вознаграждение получат более 2000 победителей и призеров Спартакиады, а также их тренеры и специалисты. Также премии будут выплачиваться победителям и призерам чемпионатов России по олимпийским видам спорта.

За золотую медаль на Всероссийской Спартакиаде спортсмены получат 358,4 тыс рублей, за серебряную — 179,2 тыс рублей, за бронзовую — 107,5 тыс рублей. Тренеры и специалисты получат — 171,5 тыс рублей, 84,5 тыс рублей и 51,2 тыс рублей соответственно. Размер вознаграждения за золотую медаль на чемпионатах России для спортсменов составит 125 тыс рублей, за серебряную — 62,5 тыс рублей, за бронзовую — 37,5 тыс рублей. Для тренеров и специалистов — 76,8 тыс рублей, 38,4 тыс рублей и 23 тыс рублей соответственно.

«В настоящее время очень важно поощрять наших спортсменов за их высокие достижения. Решение о выплатах стимулирует членов спортивных сборных команд России сохранять и поддерживать высокий уровень подготовки. Важно, что суммы за призовые места на Всероссийских Спартакиадах равнозначны премиям за чемпионаты мира, что говорит о высокой оценке вновь созданных соревнований от государства», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Соревнования Спартакиады позволили нам увидеть общую картину и потенциал в каждом виде спорта. Многие лидеры подтвердили свое преимущество и показали яркие результаты: Виктория Листунова и Климент Колесников завоевали по шесть медалей, у Никиты Нагорного — пять наград. Несмотря на безосновательные ограничения, наши сборные продолжают подготовку к летним Олимпийским играм в Париже и зимним Играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также к международным стартам. Их победы — это яркое подтверждение того, что спорт должен оставаться конкурентоспособным и быть вне политики», — добавил министр.