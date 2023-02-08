Великобритания призвала запретить российским атлетам участвовать в ОИ-2024

«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», — приводит телеканал слова представителя.

По словам представителя, Великобритания «очень ясно» высказала своё мнение по этому вопросу Международному олимпийскому комитету, и, пока на Украине идут военные действия, к России надо относиться, как к «государству-изгою», передает Sky News.

Как отмечает телеканал, вопрос участия российский и белорусских спортсменов обсуждался во время встречи Сунака и Владимира Зеленского этим утром.