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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Великобритания призвала запретить российским атлетам участвовать в ОИ-2024

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Великобритания призвала запретить российским спортсменам принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра Риши Сунака.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», — приводит телеканал слова представителя.

По словам представителя, Великобритания «очень ясно» высказала своё мнение по этому вопросу Международному олимпийскому комитету, и, пока на Украине идут военные действия, к России надо относиться, как к «государству-изгою», передает Sky News.

Как отмечает телеканал, вопрос участия российский и белорусских спортсменов обсуждался во время встречи Сунака и Владимира Зеленского этим утром.

Накануне мэр Парижа Анн Идальго, которая ранее заявила, что россияне имеют право участвовать в Олимпийских играх в 2024 году, высказалась против участия спортсменов из РФ в соревнованиях во французской столице. Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что решение об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом.

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