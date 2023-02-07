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16:38 (мск), источник: ТАСС

Мэр Парижа не считает уместным выступление россиян под нейтральным флагом на Олимпиаде

Анн Идальго отметила, что не согласится с позицией МОК, если он разрешит россиянам выступать в Париже.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 7 февраля. Допуск россиян в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет неуместным, пока на Украине идут боевые действия. Такое мнение во вторник высказала мэр Парижа Анн Идальго в эфире радио Franceinfo.

26 января Идальго заявила, что российские спортсмены имеют право выступить на Олимпиаде 2024 года на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Тогда мэр Парижа отметила, что спортсмены не могут быть отстранены от Игр только на основании паспорта.

«Очевидно, я не хочу, чтобы российская делегация была в Париже, пока идет эта война. Нейтральный флаг? На самом деле его не существует, иногда есть спортсмены-диссиденты, которые выступают под особым флагом — флагом беженцев. Нейтральный флаг был бы уместен в случае если есть проблема с допингом. В данном случае я считаю это совершенно неприличным», — сказала Идальго.

«Я не соглашусь с позицией МОК, если они разрешат россиянам выступать в Париже. У нас есть еще время, чтобы принять решение», — добавила мэр французской столицы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

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