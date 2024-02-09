Европейский премьер-министр призвал допустить россиян до Олимпиады

Европейский политик заявил, что есть множество спортивных дисциплин, в которых доминируют россияне, а значит, их отсутствие повлияет на конкуренцию. «Вы им запретите участие в конкурсе, и победит тот, кто иначе бы с минимальной вероятностью выиграл, какая потом ценность у этой золотой медали?» — задался вопросом он.