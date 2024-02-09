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9 февраля, источник: Lenta.Ru

Европейский премьер-министр призвал допустить россиян до Олимпиады

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит Pravda.

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Источник: AP 2023

Европейский политик заявил, что есть множество спортивных дисциплин, в которых доминируют россияне, а значит, их отсутствие повлияет на конкуренцию. «Вы им запретите участие в конкурсе, и победит тот, кто иначе бы с минимальной вероятностью выиграл, какая потом ценность у этой золотой медали?» — задался вопросом он.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

Летние олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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