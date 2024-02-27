Роднина призвала федеральные телеканалы отказаться от показа Олимпиады-2024

Роднина считает, что в трансляции соревнований нет смысла. «За кем там следить? Тем, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете или еще где-то. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», — отметила она.

В декабре Роднина оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Играм-2024. Она назвала условия нереальными и посчитала, что на соревнования поедут лишь атлеты, которые не будут претендовать на медали.