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03:23 (мск), источник: ТАСС

WADA наказало 250 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

ТАСС, 11 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 250 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Источник: Reuters

Отмечается, что еще 32 спортсменам предъявлены обвинения, 106 случаев остаются на стадии расследования. 13 февраля в пресс-службе WADA сообщили ТАСС о наказании 241 спортсмена на основе данных LIMS.

LIMS — Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

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