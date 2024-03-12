WADA наказало 250 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

Отмечается, что еще 32 спортсменам предъявлены обвинения, 106 случаев остаются на стадии расследования. 13 февраля в пресс-службе WADA сообщили ТАСС о наказании 241 спортсмена на основе данных LIMS.

LIMS — Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.