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19:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Вяльбе: Давайте теперь олимпийские медали вручать посмертно

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала долгое хранение допинг-проб.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом некоторые допинг-пробы спортсменов могут быть отправлены на долгосрочное хранение до 10 лет. Это необходимо для возможности повторного анализа проб.

«Я считаю, что там очень много того, что нужно пересмотреть. Во-первых, этот допинг-лист, он расширяется с каждым годом. И когда я слышу, что есть некий препарат, который защищает тебя от астмы, и WADA его проверила и сообщила, что нет никакой помощи спортивному результату, у меня возникает вопрос — а зачем он тогда в этом листе? И таких же препаратов очень много», — заявила Елена Вяльбе в интервью РИА Новости.

«Другая загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8−10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно. WADA должно бежать впереди фармацевтов, которые придумывают допинг. Должны на Олимпийских играх, чемпионатах мира тут же всё проверить. Пусть это будет максимум два-три месяца, но зачем ждать 10 лет?» — добавила глава Федерации лыжных гонок России.

55-летняя Елена Вяльбе с 2010 года является президентом ФЛГР. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.

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