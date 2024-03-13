«Все было в крови»: Чепалова раскритиковала Вяльбе за слова о завале лыжниц

В рамках зимней Спартакиады учащихся в Сочи 8 марта состоялся женский масс-старт классическим стилем, в котором произошел массовый завал и многие спортсменки получили травмы. Инцидент случился во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц. Вяльбе сообщила РИА Новости, что в результате произошедшего «есть травмированные, ушибы, один перелом». В интервью «Спорт-Экспрессу» Вяльбе заявила, что ничего страшного не произошло, а спортсменки не были готовы к такой трассе, так как их уровень «очень низкий».
«Я не приемлю такого. Мы доверили вам своих несовершеннолетних детей. Вы должны были сделать им нормальные условия. Как можно так безалаберно подойти к проведению соревнований? Как сейчас быть девочке с черепно‑мозговой травмой? Это может быть концом ее карьеры. А девочка, у которой несколько переломов на одной руке? Не факт, что дальше она будет нормально кататься. Елене Валерьевне нужно ответить родителям, что случилось. И не надо так резко высказываться. Обидели ли ее слова родителей? Безусловно», — цитирует Чепалову «Матч ТВ».
Васелина Рочева, 17‑летняя дочь Чепаловой, участвовала в той гонке и пришла к финишу 54‑й, избежав падения.
«В ее карьере это были первые большие соревнования, и вот сразу она попала в такую “мясорубку”. Ужасный опыт. Я с ней разговаривала: она сильно переживает за девчонок, которые получили травмы. Думаю, вы можете представить состояние ребенка после всего увиденного. Сутки дрожал голос, ей было страшно. Моей дочери повезло, что она была не в “голове” пелотона, а в середине. Когда она подъезжала к тому спуску, был небольшой просвет. Но знаете, что она мне сказала? “Мама, мне было очень страшно ехать, потому что весь спуск был в крови”, — добавила Чепалова.