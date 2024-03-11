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19:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер российских лыжников назвал Губерниева мерзавцем

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин с негативом отнесся к словам известного телекомментатора.

8 марта в рамках Спартакиады учащихся состоялся женский масс-старт классическим стилем, в котором произошел массовый завал и многие спортсменки получили травмы. Инцидент случился во время спуска на скоростном участке трассы. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях в телеграм-канале группы Сорина разгорелось обсуждение инцидента с массовым завалом юных лыжниц в масс-старте на Спартакиаде учащихся в Краснодарском крае. В частности, Дмитрий Губерниев написал, что Егор Сорин защищает людей, которые несут ответственность за случившееся на Спартакиаде.

«Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по человечески?» — написал известный комментатор.

«Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведения конкретной гонки и в целом Спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — ответил Губерниеву Егор Сорин.

Егор Сорин | Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор ответил на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам.

«И ещё для крепостного тренера Сорина, его хозяев и приспешников! Мне до окончания расследования нельзя называть мерзавцами людей, которые сотворили такое с нашими детьми? А им можно обвинять в произошедшем детей, юных лыжниц, которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее Следственный комитет России поручил СК РФ в Краснодарском крае разобраться с ситуацией с массовым завалом лыжниц в Сочи.

Егор Сорин не первый год работает с лучшими лыжниками России. Супругой и подопечной специалиста является олимпийская чемпионка 2022 года в составе эстафетной сборной Татьяна Сорина. Другая олимпийская чемпионка — Вероника Степанова — назвала Сорина самым продвинутым лыжным тренером в мире.

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Тренер российских лыжников назвал Губерниева мерзавцем
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