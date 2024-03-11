Тренер российских лыжников назвал Губерниева мерзавцем
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин с негативом отнесся к словам известного телекомментатора.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин с негативом отнесся к словам известного телекомментатора.
8 марта в рамках Спартакиады учащихся состоялся женский масс-старт классическим стилем, в котором произошел массовый завал и многие спортсменки получили травмы. Инцидент случился во время спуска на скоростном участке трассы. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц.
В комментариях в телеграм-канале группы Сорина разгорелось обсуждение инцидента с массовым завалом юных лыжниц в масс-старте на Спартакиаде учащихся в Краснодарском крае. В частности, Дмитрий Губерниев написал, что Егор Сорин защищает людей, которые несут ответственность за случившееся на Спартакиаде.
«Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по человечески?» — написал известный комментатор.
«Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведения конкретной гонки и в целом Спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — ответил Губерниеву Егор Сорин.
Спортивный комментатор ответил на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам.
«И ещё для крепостного тренера Сорина, его хозяев и приспешников! Мне до окончания расследования нельзя называть мерзавцами людей, которые сотворили такое с нашими детьми? А им можно обвинять в произошедшем детей, юных лыжниц, которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Ранее Следственный комитет России поручил СК РФ в Краснодарском крае разобраться с ситуацией с массовым завалом лыжниц в Сочи.
Егор Сорин не первый год работает с лучшими лыжниками России. Супругой и подопечной специалиста является олимпийская чемпионка 2022 года в составе эстафетной сборной Татьяна Сорина. Другая олимпийская чемпионка — Вероника Степанова — назвала Сорина самым продвинутым лыжным тренером в мире.