Тренер российских лыжников назвал Губерниева мерзавцем

8 марта в рамках Спартакиады учащихся состоялся женский масс-старт классическим стилем, в котором произошел массовый завал и многие спортсменки получили травмы. Инцидент случился во время спуска на скоростном участке трассы. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240712&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях в телеграм-канале группы Сорина разгорелось обсуждение инцидента с массовым завалом юных лыжниц в масс-старте на Спартакиаде учащихся в Краснодарском крае. В частности, Дмитрий Губерниев написал, что Егор Сорин защищает людей, которые несут ответственность за случившееся на Спартакиаде.

«Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по человечески?» — написал известный комментатор.

«Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведения конкретной гонки и в целом Спартакиады, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — ответил Губерниеву Егор Сорин.

Егор Сорин | Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор ответил на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам.

«И ещё для крепостного тренера Сорина, его хозяев и приспешников! Мне до окончания расследования нельзя называть мерзавцами людей, которые сотворили такое с нашими детьми? А им можно обвинять в произошедшем детей, юных лыжниц, которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее Следственный комитет России поручил СК РФ в Краснодарском крае разобраться с ситуацией с массовым завалом лыжниц в Сочи.