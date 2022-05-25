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17:35 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (47-й номер рейтинга WTA) пробилась в 1/16 финала открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В 1/32 финала белоруска за два часа одолела в трехсетовом поединке британку Эмму Радукану (12) — 3:6, 6:1, 6:1. В первом круге Александра Саснович выиграла у китаянки Ван Синьюй (77) — 6:4, 6:1, а в третьем раунде будет соперничать с победительницей встречи между немкой Ангеликой Кербер (17) и француженкой Эльзой Жакмо (215).

Также сегодня Виктория Азаренко (15) обыграла во втором раунде представительницу Германии Андреа Петкович (65) — 6:1, 7:6 (7:3). В 1/16 финала соперницей белоруски будет швейцарка Джил Тайхманн (24). На старте соревнований в Париже Виктория Азаренко победила румынскую теннисистку Ану Богдан (93) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2.

Вчера седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко выиграла в 1/64 финала у француженки Хлои Паке (101) — 2:6, 6:3, 6:4, а завтра во втором круге встретится с американкой Мэдисон Бренгл (57).

Открытый чемпионат Франции финиширует 5 июня.

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