Белоруска Александра Саснович вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции

В 1/32 финала белоруска за два часа одолела в трехсетовом поединке британку Эмму Радукану (12) — 3:6, 6:1, 6:1. В первом круге Александра Саснович выиграла у китаянки Ван Синьюй (77) — 6:4, 6:1, а в третьем раунде будет соперничать с победительницей встречи между немкой Ангеликой Кербер (17) и француженкой Эльзой Жакмо (215).
Также сегодня Виктория Азаренко (15) обыграла во втором раунде представительницу Германии Андреа Петкович (65) — 6:1, 7:6 (7:3). В 1/16 финала соперницей белоруски будет швейцарка Джил Тайхманн (24). На старте соревнований в Париже Виктория Азаренко победила румынскую теннисистку Ану Богдан (93) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2.
Вчера седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко выиграла в 1/64 финала у француженки Хлои Паке (101) — 2:6, 6:3, 6:4, а завтра во втором круге встретится с американкой Мэдисон Бренгл (57).
Открытый чемпионат Франции финиширует 5 июня.