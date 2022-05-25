Белоруска Александра Саснович вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции

В 1/32 финала белоруска за два часа одолела в трехсетовом поединке британку Эмму Радукану (12) — 3:6, 6:1, 6:1. В первом круге Александра Саснович выиграла у китаянки Ван Синьюй (77) — 6:4, 6:1, а в третьем раунде будет соперничать с победительницей встречи между немкой Ангеликой Кербер (17) и француженкой Эльзой Жакмо (215).