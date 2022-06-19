Российская теннисистка заявилась на Уимблдон под флагом Грузии
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство на грузинское.
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство на грузинское.
В заявочном листе на парный разряд Уимблдона россиянка числится под флагом Грузии.
Напомним, что организаторы Уимблдона объявили об отстранении российских и белорусских теннисистов из-за ситуации на Украине, после чего ATP и WTA объявили этот турнир выставочным, лишив спортсменов рейтинговых очков.
Дзаламидзе месяц назад играла под флагом России на «Ролан Гаррос», где в паре с Камилой Рахимовой потерпела поражение в первом круге парного турнира.