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00:31 (мск), источник: Sport24

Российская теннисистка заявилась на Уимблдон под флагом Грузии

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство на грузинское.

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В заявочном листе на парный разряд Уимблдона россиянка числится под флагом Грузии.

Напомним, что организаторы Уимблдона объявили об отстранении российских и белорусских теннисистов из-за ситуации на Украине, после чего ATP и WTA объявили этот турнир выставочным, лишив спортсменов рейтинговых очков.

Дзаламидзе месяц назад играла под флагом России на «Ролан Гаррос», где в паре с Камилой Рахимовой потерпела поражение в первом круге парного турнира.

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