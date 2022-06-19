Российская теннисистка заявилась на Уимблдон под флагом Грузии

В заявочном листе на парный разряд Уимблдона россиянка числится под флагом Грузии.

Напомним, что организаторы Уимблдона объявили об отстранении российских и белорусских теннисистов из-за ситуации на Украине, после чего ATP и WTA объявили этот турнир выставочным, лишив спортсменов рейтинговых очков.