Первая ракетка мира Ига Свёнтек неожиданно проиграла в третьем круге Уимблдона-2022

Польская теннисистка уступила француженке Ализе Корне (37-й номер рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 4:6, 2:6. Поединок длился 1 час 33 минуты. На счету Свёнтек два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Ализе Корне ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.