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6 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Не выбирали, где рождаться»: полуфиналистка Уимблдона пожалела россиян

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что сочувствует россиянам, которых не допустили на Уимблдон, потому что каждый спортсмен хочет выступить на самом крупном турнире серии Большого шлема.

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Источник: Спорт РИА Новости

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах в пригороде Лондона, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки.

«Когда я узнала эту новость, я поняла, что это не то, что мечтаешь услышать, потому что все мы занимаемся спортом, все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им рождаться. Конечно, я сочувствую им, потому что все хотят выступить на крупнейшем турнире, на Уимблдоне», — цитирует Рыбакину The Guardian.

В среду Рыбакина обыграла австралийку Айлу Томлянович в четвертьфинальном матче Уимблдона и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Теннисистка является уроженкой Москвы, до 2018 года она представляла Россию. В июне 2018 года она сменила спортивное гражданство на казахстанское.

«Я родилась в России, но, конечно же, представляю Казахстан. Я играла на Олимпиаде, Кубке Билли Джин Кинг. Я получаю очень много помощи, ощущаю поддержку от людей и очень счастлива выступать за Казахстан, потому что, думаю, что приношу результаты, которые помогают развитию спорта в стране», — добавила теннисистка.

В полуфинале Рыбакина сыграет против румынки Симоны Халеп (16-й номер посева).

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