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09:37 (мск), источник: ТАСС

Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

В первом круге россиянин победил серба Ласло Джере.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 31 августа. Россиянин Андрей Рублев победил серба Ласло Джере в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Встреча прошла в ночь на среду.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4 в пользу россиянина, выступающего на турнире под девятым номером посева. Во втором круге Рублев встретится с представителем Южной Кореи Квон Сун У.

Ранее выступление на Открытом чемпионате США завершил россиянин Павел Котов. Он в первом круге проиграл американцу Брендону Накасиме.

Рублеву 24 года, он располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Джере 27 лет, он занимает 64-е место в мировом рейтинге. На его счету два титула ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходятся на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.

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