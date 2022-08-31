Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 31 августа. Россиянин Андрей Рублев победил серба Ласло Джере в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Встреча прошла в ночь на среду.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4 в пользу россиянина, выступающего на турнире под девятым номером посева. Во втором круге Рублев встретится с представителем Южной Кореи Квон Сун У.

Ранее выступление на Открытом чемпионате США завершил россиянин Павел Котов. Он в первом круге проиграл американцу Брендону Накасиме.

Рублеву 24 года, он располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Джере 27 лет, он занимает 64-е место в мировом рейтинге. На его счету два титула ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.