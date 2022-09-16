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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Федерером и Надалем

«Реал» хочет провести матча между теннисистами Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем на «Сантьяго Бернабеу», сообщает ESPN FC.

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Источник: AP 2022

Стадион «Сантьяго Бернабеу» вмещает более 81 000 зрителей.

15 сентября 41-летний Федерер заявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября.

36-летний Надаль продолжает играть на турнирах и в 2022 году выиграл два турнира «Большого шлема». Он занимает третье место в рейтинге ATP.

Теннисисты провели друг против друга 40 матчей в рамках ATP. Счет 24−16 в пользу Надаля.

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