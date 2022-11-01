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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу турнира в Париже

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже.

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Источник: AP 2022

За выход в третий круг россиянин встретится с австралийцем Алексом де Минором, который на старте турнира одержал победу над американцем Себастьяном Кордой со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Матч между Медведевым и-де Минором состоится 2 ноября.

Напомним, ранее Медведев стал победителем турнира в Вене. Он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Это 15-й титул Даниила.

Турнир в Париже проходит с 31 октября по 6 ноября. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5,4 млн. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который в финале турнира обыграл Медведева.

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