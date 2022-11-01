Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу турнира в Париже

За выход в третий круг россиянин встретится с австралийцем Алексом де Минором, который на старте турнира одержал победу над американцем Себастьяном Кордой со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Матч между Медведевым и-де Минором состоится 2 ноября.

Напомним, ранее Медведев стал победителем турнира в Вене. Он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Это 15-й титул Даниила.