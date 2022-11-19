Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Сочи
30
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Сибирь
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Металлург
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Амур
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Адмирал
Хоккей. КХЛ
13:00
Авангард
Ак Барс
ОТ
21
Футбол. Сборные
18:30
ОАЭ
Казахстан
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Шинник
Футбол. Сборные
19:30
Албания
Армения
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Чехия
Футбол. Сборные
20:00
Косово
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Гибралтар
Андорра
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
Нью-Джерси
Футбол. Сборные
22:30
Швеция
Алжир
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
41
Хоккей. НХЛ
20.11
Бостон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
20.11
Вашингтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
20.11
Виннипег
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
20.11
Коламбус
Детройт
Хоккей. НХЛ
20.11
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
20.11
Торонто
Баффало
Все события
Фоторепортажи
2Лучшие кадры чемпионата мира в Катаре
23Top Dog 17: кулачные бои с необычного ракурса
12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович рассказал, почему у него тряслись руки в матче с Даниилом Медведевым

Серб Новак Джокович высказался о своём физическом состоянии после матча с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире. После проигранного сета теннисист тяжело дышал, а руки спортсмена тряслись.

Наверх
Источник: AP 2022

«Я прошёл через физическую борьбу, когда подобное происходит, это влияет на игру, это влияет на то, как ты чувствуешь себя мысленно, это влияет на твой язык тела. Противнику нравится видеть тебя подавленным, и он пытается доминировать в розыгрышах, он пытается забрать матч, как с Даниилом. Но я думаю, что самая большая битва, как я уже говорил раньше, — это всегда внутренняя битва. Пожинай лучшие свои результаты: каждый момент, каждое очко, каждый матч. Сейчас я не в самом лучшем состоянии.

Что касается физической стороны, я не беспокоюсь, потому что… беспокойство просто истощает вашу жизненную энергию, в которой вы нуждаетесь. Если что-то случится во встрече с Фритцем, в хорошем или плохом смысле, это произойдёт, и я должен иметь дело с этим завтра. Сегодня всё иначе. Собираюсь сделать всё, что в моих силах, с моим физиотерапевтом, с собой, со своей командой, чтобы хорошо отдохнуть и восстановиться. Было много случаев в моей жизни, когда мне удавалось очень быстро выздороветь. Надеюсь, это будет снова», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ОМОН был бессилен. Подробности жёсткой давки на матче сборной России
Шейхов из Катара обвинили в договорняке на ЧМ-22! Сумма подкупа впечатляет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь