Надаль высказался о целях на сезон и возможном завершении карьеры

"Я всегда отвечаю спокойно. Не знаю, что может случиться завтра, но знаю, что по-прежнему рад заниматься эти делом. С нетерпением жду начала нового сезона. Потом физическая форма, настрой и результаты будут решающими факторами. Мне нравится соревноваться. Люди думают, что я одержим победами — но нет, я одержим соревнованием.

Что касается Кубка Дэвиса, то прежде всего нужно поблагодарить Серхи Бругеру, который привёл нас к отличным результатам. Теперь наступает новая эпоха с Давидом. Мы многое пережили вместе. Что касается Кубка Дэвиса, я понимаю, что у меня осталось немного вариантов. При идеальном раскладе хотел бы сыграть в последний раз и попрощаться, но есть календарь, и я не знаю, что будет дальше. То, что мы играем в Испании, обладая очень цельной командой, дополнительно мотивирует. Я всегда был мотивирован играть за страну, но годы идут…

Мои цели будут определяться уровнем и теннисной формой. Моя цель — быть конкурентоспособным везде, где я играю. Я выборочно выступаю уже много лет. Иногда потому, что вынужден, а иногда потому, что мы понимаем, что это правильный путь. Несмотря на травмы, я продолжаю играть в том возрасте, в котором, как сам думал, уже закончу", — цитирует 36-летнего испанца издание Cadenaser.