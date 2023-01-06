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13:08 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев победил Карена Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Новак Джокович — Денис Шаповалов.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 января. Россиянин Даниил Медведев в пятницу обыграл соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, первый номер посева) — Денис Шаповалов (Канада, 7), их встреча пройдет позднее в пятницу.

Медведеву 26 лет, он занимает седьмое место в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.

Хачанову 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио и занимает 20-е место в рейтинге ATP. В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации, лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022). Он является победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

Турнир в Аделаиде относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 8 января. Призовой фонд турнира составляет более $642 тыс.

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