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16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира ATP 500 в Аделаиде.

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Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 55 минут.

Пятая ракетка мира Джокович 4 раза подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 18-й ракетки мира Шаповалова 6 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в финал турнира Джокович поборется с россиянином Даниилом Медведевым. Матч пройдет 7 января, примерное время начала игры — 5.00 мск. Счет личных встреч — 8:4 в пользу сербского теннисиста.

Аделаида (Австралия). Турнир ATP Adelaide International 1. Призовой фонд 642 735 долларов. Открытые корты, хард

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 7) — 6:3, 6:4

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