Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде

Пятая ракетка мира Джокович 4 раза подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 18-й ракетки мира Шаповалова 6 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.