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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не примет участия в Australian Open — 2023

Первый номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас в своих социальных сетях объявил, что не сможет принять участия в грядущем Australian Open из-за травмы ноги, полученной на тренировке.

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Источник: Reuters

«Когда я был на пике предсезонной подготовки, я получил травму в результате случайного вынужденного жеста на тренировке, на этот раз в области полумембранозной мышцы правой ноги. Я очень много работал, чтобы проявить себя на высшем уровне в Австралии. К сожалению, я не смогу сыграть ни на Care A2 + Kooyong, ни на Открытом чемпионате Австралии. Это тяжёлое время, но я должен быть оптимистом, прийти в себя и смотреть вперед. Увидимся в 2024 году», — написал теннисист.

Напомним, Australian Open — 2023 пройдёт с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира — испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале в 2022 году российского теннисиста Даниила Медведева.

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