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12:59 (мск), источник: Sport24

Винус Уильямс пропустит Australian Open из-за травмы

Американская теннисистка Винус Уильямс снялась с Открытого чемпионата Австралии — 2023 из-за травмы, полученной на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

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Источник: AP 2022

Как сообщает пресс-службы Australian Open, wild-card, который ранее получила cтаршая сестра Серены Уильямс, отдан австралийке Кимберли Биррелл.

42-летняя Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.

Напомним, Australian Open — 2023 пройдет с 16 по 29 января.

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