Винус Уильямс пропустит Australian Open из-за травмы
Американская теннисистка Винус Уильямс снялась с Открытого чемпионата Австралии — 2023 из-за травмы, полученной на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
Американская теннисистка Винус Уильямс снялась с Открытого чемпионата Австралии — 2023 из-за травмы, полученной на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
Как сообщает пресс-службы Australian Open, wild-card, который ранее получила cтаршая сестра Серены Уильямс, отдан австралийке Кимберли Биррелл.
42-летняя Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.
Напомним, Australian Open — 2023 пройдет с 16 по 29 января.