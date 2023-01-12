Российские теннисистки сыграют друг с другом на старте Australian Open
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Жеребьевка турнира проходит в четверг в Мельбурне. Касаткина получила от организаторов восьмой номер посева. Еще одна представительница России Вероника Кудерметова (9-й номер посева) встретится с Мариной Заневской из Бельгии, до 2016 года представлявшей Украину.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира серии Большого шлема пройдут
Результаты жеребьевки для топ-10 посева и россиянок: