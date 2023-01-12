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10:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские теннисистки сыграют друг с другом на старте Australian Open

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Reuters

Жеребьевка турнира проходит в четверг в Мельбурне. Касаткина получила от организаторов восьмой номер посева. Еще одна представительница России Вероника Кудерметова (9-й номер посева) встретится с Мариной Заневской из Бельгии, до 2016 года представлявшей Украину.

Матчи основной сетки первого в сезоне турнира серии Большого шлема пройдут 16—29 января.

Результаты жеребьевки для топ-10 посева и россиянок:

  • Ига Швёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия);
  • Тамара Зиданшек (Словения) — Онс Жабер (Тунис, 2);
  • Джессика Пегула (США, 3) — Жакелин Кристиан (Румыния);
  • Каролин Гарсия (Франция; 4) — соперница определится в квалификации;
  • Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Тереза Мартинцова (Чехия);
  • Юань Юэ (Китай) — Мария Саккари (Греция, 6);
  • Катерина Синякова (Чехия) — Кори Гауфф (США, 7);
  • Мэдисон Киз (США, 10) — Анна Блинкова (Россия).
  • Анна Калинская (Россия) — Дэниэль Коллинз (США, 13);
  • Джазмин Паолини (Италия) — Людмила Самсонова (Россия, 18);
  • Исалин Бонавонтюр (Бельгия) — Екатерина Александрова (Россия, 19);
  • Камилла Рахимова (Россия) — Катерина Байндль (Украина);
  • Евгения Родина (Россия) — соперница определится в квалификации;
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камила Джорджи (Италия);
  • Слоан Стивенс (США) — Анастасия Потапова (Россия).

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