Российские теннисистки сыграют друг с другом на старте Australian Open

Жеребьевка турнира проходит в четверг в Мельбурне. Касаткина получила от организаторов восьмой номер посева. Еще одна представительница России Вероника Кудерметова (9-й номер посева) встретится с Мариной Заневской из Бельгии, до 2016 года представлявшей Украину.