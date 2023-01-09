Организаторы Australian Open разрешили теннисистам с COVID-19 участвовать в турнире

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) разрешили участникам турнира, получившим положительный результат теста на коронавирус, не сообщать об этом и продолжать соревнования, если чувствуют себя достаточно хорошо. Соответствующее заявление исполнительного директора Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейга Тили в понедельник приводит газета The Age.

По словам Тили, организаторы турнира не будут предъявлять никаких требований, касающихся тестирования на COVID-19, для теннисистов.

«Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тыс. сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с [диагнозом] COVID-19», — сказал Тили, отметив, что игрокам лишь рекомендуется сообщить организаторам о положительном результате теста, чтобы врач соревнований мог следить за состоянием их здоровья.

В Tennis Australia отметили, что зрителям необязательно иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

«Всем, кто чувствует себя плохо, рекомендуется следовать рекомендациям правительства: сдать анализ на COVID-19 и оставаться в изоляции пять дней, если результат окажется положительным», — отметили в федерации.

Как ожидается, игры Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января, в этом году посетят не менее 900 тыс. зрителей, поскольку власти страны отменили все санитарные требования и ограничения, принятые на фоне пандемии коронавируса.