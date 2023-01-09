Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм
Бостон
17
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сент-Луис
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Торонто
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Калгари
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
01:00
Вашингтон
Коламбус
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Кремонезе
Хоккей. НХЛ
8.01
Даллас
Флорида
51
Футбол. Зарубежный
8.01
Атлетико
Барселона
01
Хоккей. НХЛ
8.01
Виннипег
Ванкувер
74
Футбол. Зарубежный
8.01
Милан
Рома
22
Все события
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
27Главные фото года в российском спорте
10:33 (мск), источник: ТАСС

Организаторы Australian Open разрешили теннисистам с COVID-19 участвовать в турнире

Сообщается, что зрителям необязательно иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Наверх
Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) разрешили участникам турнира, получившим положительный результат теста на коронавирус, не сообщать об этом и продолжать соревнования, если чувствуют себя достаточно хорошо. Соответствующее заявление исполнительного директора Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейга Тили в понедельник приводит газета The Age.

По словам Тили, организаторы турнира не будут предъявлять никаких требований, касающихся тестирования на COVID-19, для теннисистов.

«Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тыс. сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с [диагнозом] COVID-19», — сказал Тили, отметив, что игрокам лишь рекомендуется сообщить организаторам о положительном результате теста, чтобы врач соревнований мог следить за состоянием их здоровья.

В Tennis Australia отметили, что зрителям необязательно иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

«Всем, кто чувствует себя плохо, рекомендуется следовать рекомендациям правительства: сдать анализ на COVID-19 и оставаться в изоляции пять дней, если результат окажется положительным», — отметили в федерации.

Как ожидается, игры Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января, в этом году посетят не менее 900 тыс. зрителей, поскольку власти страны отменили все санитарные требования и ограничения, принятые на фоне пандемии коронавируса.

В прошлом году из-за строгих эпидемических правил австралийского правительства сербский теннисист Новак Джокович, бывший на тот момент первой ракеткой мира, был отстранен от участия в турнире. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он был вынужден покинуть страну.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь