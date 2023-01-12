Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
Во встрече ¼ финала Касаткина, получившая пятый номер посева, обыграла чешку Петру Квитову (12-й номер) со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 11) — Паула Бадоса (Испания, 9).