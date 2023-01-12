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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

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Источник: AP 2022

Во встрече ¼ финала Касаткина, получившая пятый номер посева, обыграла чешку Петру Квитову (12-й номер) со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 11) — Паула Бадоса (Испания, 9).

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