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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 640 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Во встрече ¼ финала Хачанов, получивший 3-й номер посева, проиграл британцу Джеку Дрейперу со счетом 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

В полуфинале Дрейпер сыграет с победителем встречи Микаэль Имер (Швеция) — Квон Сун-У (Южная Корея).

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