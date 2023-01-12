Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Аделаиде
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 640 тысяч долларов.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 640 тысяч долларов.
Во встрече ¼ финала Хачанов, получивший 3-й номер посева, проиграл британцу Джеку Дрейперу со счетом 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
В полуфинале Дрейпер сыграет с победителем встречи Микаэль Имер (Швеция) — Квон Сун-У (Южная Корея).