Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 640 тысяч долларов.