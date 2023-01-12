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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Кудерметова обыграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде

9-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

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Источник: Reuters

В четвертьфинальном матче россиянка одержала волевую победу над американкой Даниэль Коллинз (14-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. Матч проходил на шоукорте стадиона «Мемориал Драйв».

Общая продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. Кудерметова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13-ти. На счету Коллинз пять эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 13-ти.

В полуфинале Кудерметова встретится с триумфатором пары Каролин Гарсия (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).

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