Грачева обыграла Касаткину в первом круге Australian Open

ТАСС, 18 января. Российская теннисистка Варвара Грачева одержала победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Грачевой. В следующем круге спортсменка встретится с итальянкой Лукрецией Стефанини.

Также во второй круг пробилась россиянка Анастасия Потапова, обыгравшая американку Слоан Стивенс (7:6 (7:2), 6:4). Диана Шнайдер проиграла гречанке Марии Саккари (6:3, 5:7, 3:6), Оксана Селехметьева уступила хорватке Донне Векич (2:6, 6:2, 6:7 (7:10)).

Грачевой 22 года, она занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе нет побед на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга.

25-летняя Касаткина является восьмой ракеткой мира и первой ракеткой России. Теннисистка выиграла шесть титулов WTA, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в полуфинал Roland Garros 2022 года.