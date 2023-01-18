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14:04 (мск), источник: ТАСС

Грачева обыграла Касаткину в первом круге Australian Open

В следующем круге Варвара Грачева встретится с итальянкой Лукрецией Стефанини.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 18 января. Российская теннисистка Варвара Грачева одержала победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Грачевой. В следующем круге спортсменка встретится с итальянкой Лукрецией Стефанини.

Также во второй круг пробилась россиянка Анастасия Потапова, обыгравшая американку Слоан Стивенс (7:6 (7:2), 6:4). Диана Шнайдер проиграла гречанке Марии Саккари (6:3, 5:7, 3:6), Оксана Селехметьева уступила хорватке Донне Векич (2:6, 6:2, 6:7 (7:10)).

Грачевой 22 года, она занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе нет побед на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга.

25-летняя Касаткина является восьмой ракеткой мира и первой ракеткой России. Теннисистка выиграла шесть титулов WTA, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в полуфинал Roland Garros 2022 года.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиянок турнир в женском одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова (2008). В прошлом году победительницей соревнования стала австралийка Эшли Барти.

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