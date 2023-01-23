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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международная федерация тенниса хочет предъявить иск экс-игроку «Барселоны»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) готовит судебный иск против экс-футболиста «Барселоны» Жерара Пике и его компании Kosmos с целью возмещения убытков после одностороннего нарушения контракта, сообщает sport.es.

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Источник: Сайт "Барселоны"

ITF в 2018 году передала контроль над Кубком Дэвиса компании Kosmos в обмен на три миллиарда долларов, которые должны были быть выплачены в течение 25 лет. После этого был полностью изменен формат турнира. В январе стало известно о разрыве этого контракта из-за невыполнения финансовых обязательств.

«Kosmos нанес большой вред теннису, создав проект только ради получения денег. Пике действительно должен вернуться в футбол. Надеюсь, мы не окончательно убили Кубок Дэвиса. Нужно найти правильный формат», — цитирует RMC Sport президента Французской федерации тенниса (FFT) Жиля Мореттона.

Отмечается, что ITF изучает юридические меры против Kosmos, чтобы взыскать долги, накопленные во время предыдущих розыгрышей, а также возместить понесенный репутационный ущерб.

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