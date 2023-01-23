Международная федерация тенниса хочет предъявить иск экс-игроку «Барселоны»

ITF в 2018 году передала контроль над Кубком Дэвиса компании Kosmos в обмен на три миллиарда долларов, которые должны были быть выплачены в течение 25 лет. После этого был полностью изменен формат турнира. В январе стало известно о разрыве этого контракта из-за невыполнения финансовых обязательств.
«Kosmos нанес большой вред теннису, создав проект только ради получения денег. Пике действительно должен вернуться в футбол. Надеюсь, мы не окончательно убили Кубок Дэвиса. Нужно найти правильный формат», — цитирует RMC Sport президента Французской федерации тенниса (FFT) Жиля Мореттона.
Отмечается, что ITF изучает юридические меры против Kosmos, чтобы взыскать долги, накопленные во время предыдущих розыгрышей, а также возместить понесенный репутационный ущерб.