Международная федерация тенниса хочет предъявить иск экс-игроку «Барселоны»

ITF в 2018 году передала контроль над Кубком Дэвиса компании Kosmos в обмен на три миллиарда долларов, которые должны были быть выплачены в течение 25 лет. После этого был полностью изменен формат турнира. В январе стало известно о разрыве этого контракта из-за невыполнения финансовых обязательств.