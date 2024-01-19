«На месте болельщиков досмотрел бы матч по ТВ перед сном». Медведев вернулся в игре до утра

«Спасибо, ребят, вы такие сильные»

Медведев провел сумасшедший матч против финна Эмиля Руусувуори — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Эта игра закрыла день на «Род Лейвер Арене», теннисисты начали свое противостояние на главном стадионе «Мельбурн-парка» за 45 минут до полуночи по местному времени. Третий номер «посева» слишком много для себя ошибался, проявлял недовольство и промахивался снова. Россиянин постепенно стал выбираться из сложного положения, но все равно был в паре мячей от вылета в четвертом сете при счете 4:5 и 40:40 на своей подаче. Даниил выстоял и здесь, а в решающей партии при общей усталости сполна воспользовался появившимся преимуществом и рванул к победе. К своей собственной радости, а также радости не скрывавшего эмоций тренера Жиля Сервара, оставшихся на арене зрителей и болельщиков у экранов.

Ранее Медведев дважды выигрывал матчи турниров «Большого шлема», в которых уступал 0−2 по сетам. Предыдущие случаи — против Марина Чилича на Уимблдоне в 2021 году и против Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Australian Open в 2022-м. Поединок с Руусувуори встал в этот ряд и оказался уникальным. После того, как соперники провели на корте 4 часа и 23 минуты, игра закончилась в 3:39. Это третье из самых поздних завершений встреч в истории «мейджоров».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240254&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тяжело, тяжело, тяжело. Думаю, всего два матча, в которых я ушел с 0−2 и выиграл, были здесь, на этом корте. Так что хорошие воспоминания, это точно. Я помню еще и то, что первую победу в пяти сетах тоже одержал на этом корте. Да, эта [победа] точно останется в моей памяти. И сколько сейчас? 3.40, утро? Честно, ребят, я не был бы здесь, ха-ха, спасибо, что остались. Если я был бы теннисным болельщиком и пришел [на такой матч], где-то в час ночи сказал бы что-то вроде: “Окей, пойдем домой, мы поймаем концовку матча на ТВ, посмотрим минут 30 и отправимся спать”. Так что спасибо, ребят, вы такие сильные, сильные», — сказал Медведев в интервью на корте.

«Когда вышел на корт, уже был немного измотан»

Начало матча Даниила с Руусувуори было задержано эпичной игрой Анны Блинковой и Елены Рыбакиной. Анна сотворила одну из главных сенсаций турнира и выбила представляющую Казахстан финалистку Открытого чемпионата Австралии-2023. Противостояние дошло до тай-брейка третьего сета, который закончился со счетом 22:20 и стал самым долгим для одиночных разрядов «мейджоров».

Медведев о подготовке к началу своего матча сказал: «На самом деле очень тяжело. Самым сложным был тай-брейк, девушки играли минут 35 или где-то столько. В теннисе ты никогда не знаешь, когда нужно поесть, когда разминаться. И здесь это все было слишком рано, потому что думал, что тот матч пройдет быстрее, что тай-брейк закончится быстрее. Так что я пошел разминаться. Ты разминаешься пять минут, отдыхаешь пять минут, но ты остаешься. Так что когда вышел на корт, я был уже немного измотан. Это непросто. И он был лучше подготовлен к началу, но я рад, что сумел остаться сильным, хотя было очень тяжело. И я рад, что выиграл».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XfbKNGKuP5w" title=""HOPEFULLY IN BED BY 6:30!" Daniil Medvedev's 4am interview after 5-set thriller ???" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сменил где-то 55 ракеток, чтобы подобрать нужную»

Медведев также оценил условия проведения матча, когда вечером в Мельбурне постепенно холодало. Даниил иронично высказался о числе перепробованных ракеток в поисках лучшей натяжки струн. При критичном счете 4:5 в четвертом сете он сыграл в своеобразный боулинг — запулил «ту самую» ракетку в бутылки у своей скамейки.

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«И тут тоже [свои сложности]. Вчера было дождливо, поэтому стоял вопрос, стоит тренироваться в помещении раньше или следует подождать. Решил тренироваться [накануне] внутри, сегодня — снаружи. И когда уже вышел на разминку, такой: “Вау, все так быстро, все так по-другому”. Было непросто начать матч. Я реально очень много ошибался, везде промахивался. И я взял и сменил где-то 55 ракеток, чтобы подобрать нужную натяжку, в итоге нашел одну, с которой чувствовал, что играю лучше. Хотя порой это ты просто создаешь себе такое впечатление в голове. И я остался с этой ракеткой, взял ее в начале третьего сета и играл ею до конца матча», — сказал Медведев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240253&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если не сработает, то не сработает»

Медведев через два дня сыграет с Оже-Альяссимом — тем самым, против которого два года назад сотворил в Мельбурне предыдущую победу с возвращением с 0−2. Россиянин ведет против канадца по личным встречам со счетом 6−0. Но ключевым теперь становится вопрос восстановления, которое должно было начаться с физиопроцедур до сна.