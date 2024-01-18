«Надеюсь, хотя бы однажды выиграю здесь». Медведев обновляется на Australian Open

«Риск есть всегда»

Даниил Медведев перед сезоном-2024 изменил схему подготовки: ненадолго отправился в полноценный отпуск и начал играть на первом в году «мейджоре» без «разогревочных» турниров в Австралии. Такой план третий номер рейтинга обозначил в ноябре после ATP Finals 2023 в Турине, и потом его реализовал.

В межсезонье 27-летний бывший лидер мирового рейтинга принял участие в одном выставочном турнире — Мировой теннисной лиге в ОАЭ в конце декабря. «Орлы» с Медведевым, Андреем Рублевым, Миррой Андреевой и Софией Кенин выглядели мини-сборной России и победили в соревновании с тремя другими звездными командами.

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«Предсезонка была хорошей, один выставочный турнир посередине — и мы смогли его выиграть, так что ощущения отличные. Вопрос заключался в том, всегда ли хочу проводить короткую предсезонку и один разогревочный турнир [до Открытого чемпионата Австралии]. Я постоянно делал так, это хорошо работало. Но я решил в этом году, что один раз должен попробовать другой путь и посмотреть, как все пойдет. И вот этот год. Посмотрим, как все пойдет», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open.

Даниил не назвал решение слишком рискованным «Считаю, все выглядит риском, особенно, когда пробуешь что-то в первый раз. Не думаю, что когда-либо играл на Australian Open, первом в сезоне “Большом шлеме”, без разогревочного турнира. Обычно первый матч в сезоне может быть несколько непростым. Риск есть всегда. Но как говорил, в противном случае мне будет 35 лет и я ни разу не встречу Новый год дома [за всю карьеру]. Никогда этого не делал. Поэтому решил, что в этом году попробую, закончу попозже и проведу отпуск после сезона впервые года за четыре. Если бы после этого приехал сюда на разогревочный турнир, то после двух недель предсезонки потом бы продолжал и продолжал без остановки. В прошлом году после US Open я чувствовал, что ментально и физически не там, где мне хотел бы быть. Так что решил: это хорошая вещь, которую стоит попробовать».

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«Девиз: будущее — светлое»

Год назад Медведев вылетел на Australian Open в третьем круге, после четырех лет на высочайшем уровне с двумя подряд финалами «мейджора» в Мельбурне он оказался в едва ли не самой низкой точке. Чемпион US Open-2021 смог перезагрузиться и выдал яркий сезон, а теперь получил вопрос об уроках той неудачи.

«Когда отвечал на вопрос, чему меня научил прошлогодний Australian Open, сначала подумал, что не знаю, не так уж многому. Но потом подумал, чему научился, так это, что будущее — светлое, вне зависимости от всего. Помню, что было год назад. Было тяжело сидеть в комнате пресс-конференций после поражения, думать о вылете из топ-10 рейтинга и подобных вещах. А потом началась, возможно, одна из лучших частей моей карьеры. Так что девиз: будущее — светлое. Но в этом году надеюсь, что смогу сыграть лучше и пройти дальше, показать классный теннис», — сказал Медведев.

Даниил также оценил свою стратегию на этот год с точки зрения сохранения свежести: «Конечно, ты часто чувствуешь усталость, но это может быть разная усталость. Иногда ты устал, потому что измотан в конце сезона. Иногда ты можешь выиграть Australian Open и чувствовать усталость. Что ж, я говорю “выиграть”, ха-ха, можно выиграть или проиграть в финале, после которого чувствуется усталость, потому что “Большой шлем” тяжело дается ментально и физически, это настоящий вызов. Так что много-много раз ты чувствуешь усталость, и всегда вопрос, как ты справишься с этим — преодолеешь, возьмешь неделю отдыха, сразу продолжишь тренировки и постараешься вытянуть это. И вот почему я не захотел играть разогревочный турнир, потому что когда приезжаешь в Австралию до Нового года, то проводишь здесь много недель и тоже устаешь (улыбается). Это неизменный вопрос, который ты задаешь себе, как в следующий раз мне чувствовать себя лучше в той или другой части сезона. Не думаю, что кто-то имеет точный ответ, но ты всегда пытаешься найти его».

«Сериалы — не реальная жизнь»

До предстартовой пресс-конференции Медведева в Мельбурне вышел новый эпизод сериала «Брейк-пойнт» от Netflix. В серии о возвращении в тур после травмы Александра Зверева Даниил оказался первым злодеем и антагонистом главного героя со всеми срывами на публику во время US Open и Australian Open и личным противостоянием с русским немцем.

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«Да, знаете ли, что могу сказать… Я вообще-то ждал этот вопрос, потому что во время отдыха в этом году я чувствовал, что у меня много мыслей, я чувствовал, что мне как бы требуется изменить что-то. Когда говорю “изменить что-то”, это пришло как-то спонтанно. Я хочу больше заботиться о важных для меня вещах, меньше — о неважных. Это могут быть разные вещи — как зависание в телефоне, игра на Playstation. Я по-прежнему сижу в телефоне, играю в Playstation, просто стараюсь это делать меньше и тогда, когда у меня на это есть время. Я больше думаю о своем теннисе, каким хочу быть человеком, как буду чувствовать себя физически. Все равно будут дни, когда лягу спать в два ночи, а следующим утром буду чувствовать, что это немного слишком, но ладно. Только постараюсь делать так реже. И то же самое на корте. Не меняя себя, не становясь неискренним (или как могу это назвать), я хочу постараться изменить и как бы заблокировать шум снаружи, больше фокусироваться на себе. Считаю, это очень важно и в жизни тоже. Чем больше сосредоточен на внешних вещах и других людях, на том, что другие думают о тебе и что ты думаешь о людях, тем меньше ты сфокусирован на себе. И думаю, что из-за этого ты можешь уставать, расстраиваться», — сказал Медведев после вопроса об эпизоде сериала.

Даниил тут же продолжил: «Так что не смотрел эпизод, немного видел там и тут в соцсетях, но не смотрел и, вероятно, не буду, потому что меня это расстроит (смеется). Я слышал о нем немного, но не так много могу сказать, потому что вы знаете, каков Netflix, за что его и любим. Он преувеличивает некоторые вещи, обычно все горячо или холодно, нет ничего нейтрального. Люди из моего окружения и люди в туре знают, какой я, какой я на корте, что может быть сложно, какой вне корта, а я чувствую, что у меня хорошие отношения почти со всеми в туре. И не так много могу добавить, потому что сериалы — это не реальная жизнь».

Россиянин отдельно ответил на вопрос о своей реакции на негативное отношение зрителей во время матчей: «Да, это то, о чем говорю. Иногда могу чувствовать, что это, как бы сказать, несправедливо — и так и есть. И жизнь несправедлива. Иногда я заслуживаю этого за разные действия, которые сделал. И это то, о чем сказал, что хочу изменить. Хочу повзрослеть, чувствую, что сделал большой шаг за последние месяцы. Надеюсь, люди смогут это увидеть, когда буду на корте, потому что это самая сложная задача. Когда идет турнир и ты на корте, адреналин зашкаливает, поэтому сложнее контролировать свои эмоции. Но это то, чего хочу. Может быть, это не лучший “Большой шлем” в части моих отношений с публикой. И даже если что-то случится, просто хочу, знаете, оставаться собой, постараться сделать меньше глупостей, которые не помогают мне как человеку и как теннисисту. Надеюсь, смогу добиться этого в этом сезоне, и тогда увидим нового Даниила Медведева. Но пока слишком рано говорить, стоит спросить меня в конце сезона».

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«Лучше ничего не показывать сопернику»

Медведев в понедельничном матче первого круга прошел 145-ю ракетку мира Теренса Атмана после поражения в первом сете на отказе соперника из-за травмы при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0. Россиянин впервые сыграл против француза, который пробился в основную сетку через квалификацию.

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«Было намного жарче, чем здесь (улыбается). Это были не самые сложные условия, в которых я когда-либо играл, но на неделе у нас не было по-настоящему жарких дней. Плюс на тренировке проводишь максимум два часа, там нет нервов. А здесь первый матч для меня, достаточно переживаний, жара, так что физически это непросто. Насколько видел, здесь кто-то справляется лучше, кто-то хуже, но тяжело всем. Рад, что смог быть сильным физически, потому что в один момент было нелегко — и в этот момент у него начались проблемы, так увидел, что и ему непросто, а потому нужно было держаться. Рад, что прошел дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Даниил ответил на вопрос о важности скрывать свое реальное состояние от соперника: «Думаю, ты всегда стараешься показать оппоненту так мало, как только возможно. Но иногда ты показываешь это все равно, потому что устал и больше не можешь с этим справляться или что-то подобное, или потому что слишком расстроен. Но в целом всегда лучше не показывать такого. Может быть, покажи я за пять минут до его травмы, что сам устал или что-то такое, у него не начались бы эти проблемы — кто знает, мозг порой может быть очень сильным, безумным и хитрым. Я всегда стараюсь не показывать слишком много своим соперникам и, если говорить честно, обычно преуспеваю в этом. Но иногда я показываю свое расстройство. Был забавный случай с Андреем [Рублевым], в матче в Цинциннати я сорвался на камеру, а затем он победил меня. Был очень жаркий день, он играл очень хорошо, исполнял классные удары. Подумал тогда: “Что ж, хорошая работа, он впервые обыграл меня”. И через год мы говорили, он такой: “Да, помню тот матч, как только увидел, что ты бьешь камеру или что-то такое, подумал, это хорошо для меня, матч не закончен, но мне на руку, что он в таком состоянии”. А я помню, что в том матче играл так же, он играл лучше. И подумал что-то вроде: “Хорошо, я никогда не покажу снова тебе что-либо, если это так работает”. Так что всегда лучше ничего не показывать».

«Постараюсь выиграть»

Медведев в игре очень здорово использует пространство за задней линией корта, на главных площадках Открытого чемпионата Австралии оно у него есть. При этом Даниил не скрывает, что нередко только от узких коридоров между кортом и трибуной у него портится настроение.

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«Достаточно, достаточно. Думаю, на “Больших шлемах” все корты нормальные, даже второстепенные, обычно я играю на первом или втором, у меня достаточно пространства. Помню, я выиграл в Риме, но все говорили, что там места немного меньше. В Мадриде центральный корт потрясающий, огромный и удобный. Мы шутили об этом с Алексом Шевченко, он бомбил ударами, а я вылавливал их где-то на десять метров глубже, потому что хорошо играл на грунте в прошлом году. И в следующем матче встретился с Карацевым, а на втором корте там ноль пространства, и это меня очень расстроило. Против кого-то вроде Аслана есть два пути: либо ты идешь и играешь в его игру на линии, что нелегко и не моя сильная сторона, либо уходишь метров на 50 назад и стараешься забрасывать мяч обратно и заставлять его двигаться. Но этой опции там не было, поэтому я проиграл матч. По ходу сезона бывают моменты, когда я расстраиваюсь из-за того, что не могу играть так, как хочу. И в то же время, может быть, из-за меня, хотя не только из-за меня, но и Каспера [Рууда] и Рафы [Надаля] корты становятся больше и больше. И я думаю, это хорошо, потому что каждый игрок имеет возможность делать то, что он хочет», — сказал Медведев.

Главный специалист тура по харду заодно ответил на вопрос, могут ли условия проведения быть причиной того, что Australian Open пока остается для него главным из невыигранных турниров на этом покрытии: «Если честно, возможно, это правда. По какой-то неизвестной мне причине я чувствую себя немного хуже в этих условиях на Australian Open, чем на некоторых других турнирах. И в то же время я дважды был в финале и один раз был очень близок к победе. Так что очень надеюсь, знаете, что однажды смогу показать здесь мой лучший теннис, по крайней мере, один раз — и выиграть [титул]. Что еще могу сказать, это первый турнир в году, даже если у вас есть разогревочные турниры, это все равно начало года, так что ощущения разные. На US Open много раз чувствовал, что я на пике. Ты еще не измотан в этой части сезона, для меня это как будто лучший момент. У тебя много матчей в Торонто, Цинциннати, неделя тренировок, а потом ты едешь туда. В Австралии по-другому. У тебя предсезонка, так что ты знаешь, что должен быть готов к сезону, но к этому конкретному турниру — не уверен. И чувствую, что сегодня играл хорошо, даже при проигранном первом сете ощущения для первого матча были нормальными. Надеюсь, смогу играть лучше и лучше, и постараюсь выиграть [турнир]».

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«Надеюсь, я смогу»

Медведев назвал главным вызовом на старте Открытого чемпионата Австралии физическое состояние в жаркую погоду. При этом россиянин снова подчеркнул значение психологической устойчивости при любой ситуации на корте и трибунах.

«Физически было тяжело в такую жару. Не уверен, что было бы легче, если бы я провел разогревочный турнир. С точки зрения тенниса чувствовал себя нормально, физически было непросто. Рад, что выиграл. Если бы проиграл, не знаю, что бы сказал, но я победил, так что давайте посмотреть, как все пойдет дальше», — сказал Медведев.

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Даниил также рассмеялся на вопрос о том, на каком турнире «Большого шлема» самая неприятная публика: «Худшая? Ха-ха. Нет, я думаю, что дело в том, что у меня были худшие моменты с любой публикой, у меня были лучшие моменты с любой публикой на всех “Больших шлемах”. Я не выберу одну самую худшую, как не выберу одну самую лучшую. Считаю, мои отношения с US Open какие-то удивительные, но не хочу ставить ниже какие-то другие [турниры]. Как уже сказал, в этом году хочу постараться иметь другую ментальность во всех этих играх с публикой. На корте разное может случиться, но хочу относиться ко всем с любовью и надеюсь, что все смогут почувствовать то же [самое], что-то такое. Сейчас для меня очень важно чувствовать себя в ладах с самим собой, так я смогу чувствовать себя хорошо с кем угодно другим. Это то, что постараюсь сделать, так что давайте посмотрим, как это у меня получится. Надеюсь, я смогу».