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14:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Пятая ракетка мира из России обыграл соперника из США в трех сетах.

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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open, победив американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Рублева будет еще один американец — Себастьян Корда (26-й номер рейтинга ATP).

В мужской сетке осталось три россиянина. Ранее в третий круг вышел Карен Хачанов. Даниил Медведев 18 января проведет матч второго круга против финна Эмиля Руусувуори.

26-летний Рублев — Олимпийский чемпион 2020 года в миксте с Анастасией Павлюченковой. На счету Андрея 15 титулов на турнирах ATP. Лучшее достижение россиянина на Открытых чемпионатах Австралии — выходы в четвертьфинал в 2021 и 2023 годах.

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