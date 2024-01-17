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17 января, источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в трех сетах переиграл своего соперника из США.

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Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов обыграл американца Александра Ковачевича со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

На счету 15-й ракетки мира из России 22 подачи навылет. Карен не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12.

Хачанов в третьем круге сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Томаш Махач (Чехия).

На счету Хачанова пять титулов на турнирах ATP. В 2023 году россиянин дошел на Australian Open до полуфинала.

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