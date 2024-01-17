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17 января, источник: Sportmail.ru

Захарова прошла в третий круг, а Рахимова и Корнеева покидают АО

Российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии, а Камилла Рахимова и Алина Корнеева покидают турнир.

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Источник: AFP 2023

Захарова обыграла представительницу Словении Каю Юван в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Спортсменки провели на корте 50 минут. В третьем круге Захарова встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Магдалена Френх (Польша).

Победительница юниорского Australian Open 16-летняя Алина Корнеева завершила борьбу на дебютном для нее турнире Большого шлема. Россиянка проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 21 минуту. За выход в четвертый круг Хаддад-Майя сыграет с еще одной россиянкой Марией Тимофеевой.

В другом матче дня российская теннисистка Камила Рахимова также потерпела поражение и покидает Открытый чемпионат Австралии. Рахимова уступила француженке Диан Парри со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. В третьем круге Парри встретится с 16-летней Миррой Андреевой, которая сенсационно выбила из борьбы шестую ракетку мира Онс Жабер.

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