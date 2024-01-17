Захарова прошла в третий круг, а Рахимова и Корнеева покидают АО

Захарова обыграла представительницу Словении Каю Юван в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Спортсменки провели на корте 50 минут. В третьем круге Захарова встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Магдалена Френх (Польша).

Победительница юниорского Australian Open 16-летняя Алина Корнеева завершила борьбу на дебютном для нее турнире Большого шлема. Россиянка проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 21 минуту. За выход в четвертый круг Хаддад-Майя сыграет с еще одной россиянкой Марией Тимофеевой.