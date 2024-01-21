Австралийский игрок посоветовал Медведеву бросить теннис

Третья ракетка мира Медведев в субботу выиграл у 27-го номера посева канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Играл с ним в юниорах. Вроде одержал победу со счетом 6:3, 6:3. И думал, что он просто ужасен. Самая плохая техника, которую я видел. Я тогда сказал: “Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами”. И вот теперь он чемпион турнира Большого шлема (US Open — 2021 — прим.). Это забавно. А он еще и сумасшедшим был», — приводит слова Кирьоса аккаунт Eurosport в соцсети X.
В четвертом круге первого в сезоне турнира Большого шлема Медведев, который является финалистом Australian Open 2021 и 2022 годов, встретится с португальцем Нуну Боржесом.