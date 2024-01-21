Австралийский игрок посоветовал Медведеву бросить теннис

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Играл с ним в юниорах. Вроде одержал победу со счетом 6:3, 6:3. И думал, что он просто ужасен. Самая плохая техника, которую я видел. Я тогда сказал: “Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами”. И вот теперь он чемпион турнира Большого шлема (US Open — 2021 — прим.). Это забавно. А он еще и сумасшедшим был», — приводит слова Кирьоса аккаунт Eurosport в соцсети X.