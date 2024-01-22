Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

В матче четвертого круга Азаренко, посеянная под 18-м номером, уступила украинке Даяне Ястремской со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 7 минут.

В четвертьфинале Ястремская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сыграет против чешки Линды Носковой, которая вышла в следующую стадию турнира после отказа украинки Элины Свитолиной (19) продолжать встречу из-за травмы при счете 0:3 в пользу соперницы.