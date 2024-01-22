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08:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинка обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча против россиянки Марии Тимофеевой на Australian Open с флагом России.

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Источник: AP 2023

В воскресенье Тимофеева уступила украинке Марте Костюк в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии со счетом 2:6, 1:6. По завершении матча аккаунт US Open в Instagram* опубликовал фотографию с результатом матча, где напротив имени и фамилии Тимофеевой присутствовал российский флаг. Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде.

«Как вы знаете, с началом конфликта мы боролись за отстранение российских и белорусских спортсменов, сейчас они выступают в нейтральном статусе, без своих флагов. Мы неоднократно задавали вопрос, каков статус нейтрального спортсмена, потому что его на самом деле не существует. Все эти спортсмены знают, какие страны они представляют, их правительство постоянно говорит об этом. Спортсмены и мир знают об этом, международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены, у многих спортсменов есть свой флаг в социальных сетях, и вот сегодня, после моей победы, российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров мира. Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения “российского мира”, — написала Костюк в социальных сетях.

Костюк на протяжении прошлого сезона отказывалась пожимать руку россиянкам и белорускам после матчей. В мае 2023 года украинскую теннисистку освистали на Открытом чемпионате Франции за отказ от традиционного рукопожатия со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Тогда Костюк заявила, что не ожидала свиста в свой адрес, и отметила, что болельщикам должно быть за это стыдно.

Ранее украинка Елизавета Котляр и россиянка Влада Минчева после матча на юниорском турнире в рамках Открытого чемпионата Австралии обменялись рукопожатиями у сетки после завершения матча. Позднее Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки, а отец 16-летней теннисистки Константин Котляр объяснил жест своей дочери тем, что у нее «эмоции били за край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение». Он назвал действие Елизаветы «определенно ошибкой» и добавил, что «Лиза глубоко сожалеет и уверяет, что больше никогда не позволит ничего подобного».

Россияне и белорусы, согласно решениям Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях без каких-либо ограничений, но в нейтральном статусе. Также организации убрали из календаря соревнований турниры в России и Белоруссии.

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

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