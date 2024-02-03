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16:30 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Таиланде

19-летняя спортсменка во второй раз в карьере сыграет в решающем матче на взрослом уровне.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 3 февраля. Россиянка Диана Шнайдер обыграла китаянку Ван Синьюй в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в городе Хуахин, Таиланд.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Шнайдер, выступающей на турнире без номера посева. Ван Синьюй была посеяна под третьим номером. В финале россиянка сыграет с победительницей матча между китаянками Чжу Линь (второй номер посева) и Ван Яфань (без номера посева).

19-летняя Шнайдер во второй раз в карьере вышла в финале турнира WTA. В прошлом сезоне она уступила представительнице Туниса Онс Жабер в решающем матче на соревнованиях в китайском Нинбо.

Шнайдер сейчас занимает 108-е место в мировом рейтинге. Благодаря выступлению на соревнованиях в Хуахине она вернется в топ-100. На турнирах Большого шлема Шнайдер не проходила далее второго круга. Россиянка является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде — Уимблдона (2021), Australian Open (2022) и US Open США (2022).

Ван Синьюй 22 года, она занимает 40-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет титулов под эгидой организации. Выход в четвертый круг US Open 2023 года — ее лучший результат на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2023 году она выиграла Roland Garros в парном разряде. Также на ее счету победы на двух юниорских турнирах Большого шлема в парном разряде в 2018 году — на Australian Open и Уимблдоне.

Турнир в Хуахине закончится 4 февраля, он проходит на покрытии «хард». Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более $267 тыс. Действующей победительницей является Чжу Линь. Россиянки ни разу не выигрывали турнир.

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