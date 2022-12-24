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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казанский «Зенит» вышел в финал Кубка России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Казанский «Зенит» одержал победу над белгородским «Белогорьем» в полуфинальном матче Кубка России по волейболу, который проходит в Новом Уренгое.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:22, 25:15) в пользу действующих обладателей Кубка России.

Соперником «Зенита» по финалу станет победитель матча между новосибирским «Локомотивом» и новоуренгойским «Факелом», который состоится позднее в субботу.

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