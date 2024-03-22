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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасова прокомментировала победу 40-летней фигуристки на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, говоря о победе 40-летней канадской фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию, высказалась против возрастных ограничений в спорте.

Источник: Sport24

«У нас 40-летние Белоусова и Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале, в соревнованиях спортивных пар победу одержали представители Канады — 40-летняя Дианна Стеллато-Дудек и ее партнер 32-летний Максим Дешам.

Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию. Канадская спортсменка превзошла достижение финки Людовики Якобссон, которая выиграла чемпионат мира 1923 года в парном катании в возрасте 38 лет.

 Тарасова прокомментировала победу 40-летней фигуристки на ЧМ
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