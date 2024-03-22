Тарасова прокомментировала победу 40-летней фигуристки на ЧМ

«У нас 40-летние Белоусова и Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале, в соревнованиях спортивных пар победу одержали представители Канады — 40-летняя Дианна Стеллато-Дудек и ее партнер 32-летний Максим Дешам.