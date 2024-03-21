Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Миннесота
60
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Словения
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Аризона
52
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Казахстан
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Литва
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Швеция
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Торонто
37
Футбол. Сборные
20.03
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
13
Все события
11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Луна Хендрикс выиграла короткую программу на ЧМ-2024 в Монреале

Действующая чемпионка Европы из Бельгии опередила всех соперниц в короткой программе чемпионата мира по фигурному катанию.

Источник: AFP 2023
Во время загрузки произошла ошибка.

20 марта в канадском Монреале стартовала соревновательная программа чемпионата мира по фигурному катанию. В короткой программе, представленной женщинами-одиночницами, лидерство захватила 24-летняя Луна Хендрикс. Фигуристка из Бельгии в этом сезоне для короткой программы выбрала две композиции — «Im Nin’alu» в исполнении израильских музыкантов Ашера Свиссы и Мора Абрахами, а также «Living for Love» Мадонны.

Читайте также
ЧМ по фигурке без русских — позор. 40-летняя канадка показывает, что это надругательство над видом спорта

Луна Хендрикс набрала 76,98 балла и более чем на 3 балла опережает ближайшую соперницу — Изабо Левито из США (73,73). Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи — 73,55 балла. Победительница двух последних чемпионатов мира Каори Сакамото из Японии находится на четвертом месте (73,29). Экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, выступила неудачно и заняла только двадцатое место. Одиночницы исполнят произвольную программу в ночь с 22 на 23 марта по московскому времени.

Также 20 марта прошла короткая программа среди спортивных пар. в которой победили представители Канады Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Второе место заняла японская пара Рику Миура и Рюити Кихара — 73,53. Тройку замкнули представители Италии Сара Конти и Никколо Мачии с 72,88 баллов. Произвольная программа спортивных пар будет представлена в ночь с 21 на 22 марта по московскому времени.

 Бывшая жена Кольцова считает, что его смерть не была суицидом
Луна Хендрикс выиграла короткую программу на ЧМ-2024 в Монреале
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь