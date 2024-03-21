Луна Хендрикс выиграла короткую программу на ЧМ-2024 в Монреале

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240855" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20 марта в канадском Монреале стартовала соревновательная программа чемпионата мира по фигурному катанию. В короткой программе, представленной женщинами-одиночницами, лидерство захватила 24-летняя Луна Хендрикс. Фигуристка из Бельгии в этом сезоне для короткой программы выбрала две композиции — «Im Nin’alu» в исполнении израильских музыкантов Ашера Свиссы и Мора Абрахами, а также «Living for Love» Мадонны.

Луна Хендрикс набрала 76,98 балла и более чем на 3 балла опережает ближайшую соперницу — Изабо Левито из США (73,73). Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи — 73,55 балла. Победительница двух последних чемпионатов мира Каори Сакамото из Японии находится на четвертом месте (73,29). Экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, выступила неудачно и заняла только двадцатое место. Одиночницы исполнят произвольную программу в ночь с 22 на 23 марта по московскому времени.