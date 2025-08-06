Большой день в ЛЧ, Хачанов против Зверева и «Интер Майами» без Месси: что смотреть сегодня

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия)
20:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сойдутся два опытных еврокубковых бойца — «Зальцбург» и «Брюгге». Оба клуба в прошлом сезоне играли на общем этапе турнира, а «Брюгге» даже сумел выйти в плей-офф и дойти до ⅛ финала. «Зальцбург», несмотря на попадание на клубный чемпионат мира в США, переживает серьезный спад — «быки» второй год подряд не могут выиграть чемпионат Австрии. В составе команды много талантов, однако каждое межсезонье ключевые футболисты уходят на повышение в другие команды. «Брюгге» после успешной еврокубковой кампании также потерял своих лидеров, которые отправились в АПЛ.
Команды пока находятся на стадии комплектования составов и в поиске оптимальных игровых схем.
На победу в первом матче букмекеры дают примерно одинаковые коэффициенты для обеих команд. Поскольку у «Зальцбурга» и «Брюгге» есть проблемы в обороне, игра обещает быть результативной. Еще один приятный бонус — за «Брюгге» сыграет сын главного тренера «Спартака» Александар Станкович, который пополнил состав бельгийской команды две недели назад.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция)
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Легенда АПЛ и сборной Голландии Робин ван Перси начинает свой первый полный сезон в роли главного тренера «Фейеноорда» с важного матча против «Фенербахче», за который он провел три сезона на излете своей игровой карьеры. В прошлом году роттердамцы успешно выступили в Лиге чемпионов, выбив в плей-офф «Милан» (1:0, 1:1) и уступив будущему финалисту турнира «Интеру» (0:2, 1:2). «Фенербахче» предпринимает очередную попытку прорваться в Лигу чемпионов. Последний раз в групповом турнире стамбульцы играли 17 лет назад, после чего «канарейки» восемь раз терпели неудачи в квалификации, в том числе и от «Спартака» в сезоне-2012/13. В Турции от Жозе Моуриньо ждут, что он наконец прервет эту затяжную серию и вернет «Фенербахче» в главный еврокубковый турнир.
Для обеих команд этот матч станет первым официальным в новом сезоне. Команда Моуриньо выиграла четыре товарищеских матча и отлично смотрелась в обороне, но с уходом Эдином Джеко и Душана Тадича атака потеряла в вариативности. «Фейеноорд» серьезно перекроил свой состав, продав своих лидеров почти на 100 млн евро, из-за чего предсезонка у команды выдалась достаточно тяжелой. В любом случае, обе команды испытывают большое давление, и поражение в этом противостоянии может серьезно сказаться на их перспективах в сезоне, поэтому борьба на поле обещает быть напряженной и бескомпромиссной.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия)
22:00. Где смотреть: Okko.
Пожалуй, главная афиша игрового дня в Лиге чемпионов — французские «орлы» сыграют против «орлов» португальских. «Ницца» завершила прошлый сезон на высоком четвертом месте в Лиге 1 и получила возможность побороться за место в основном этапе Лиги чемпионов, где команда единственный раз играла в далеком 1960 году. «Ницце» практически полностью удалось сохранить свой костяк, поэтому главный тренер команды Франк Эз сможет использовать прошлогодние наработки. Капитаном и лидером защиты «Ниццы» все также несгибаемый бразилец Данте, которому в октябре исполнится 42 года.
«Бенфика» в межсезонье закупалась на 80 млн евро, но потеряла нескольких ключевых игроков, включая Альваро Каррераса и Анхеля ди Марии. В отличие от соперника, лиссабонцы уже находятся в игровом и моральном тонусе после победы над «Спортингом» (1:0) в Суперкубке Португалии. При этом в лазарете «Бенфики» уже есть занятые койки, в то время как у «Ниццы» будут доступны абсолютно все футболисты. Французский клуб уже обеспечил себе групповой этап Лиги конференций, но если ему хочется большего, то нужно выложиться по максимуму уже в первом матче, попытавшись выжить максимум из преимущества домашнего поля.
Теннис. «Мастерс» в Торонто. Мужчины. Полуфинал. Александр Зверев (Германия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 16)
02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
За выход в финал канадского «Мастерса» Хачанову предстоит сыграть с первым сеяным турнира и своим близким другом Александром Зверевым. Немец тяжело продвигался по турнирной сетке, испытывая проблемы не с самыми серьезными соперниками. Но на стороне Зверева огромный опыт больших матчей — это его 21-й полуфинал на уровне «Мастерсов». Хачанов пребывает на пике формы, выиграв 10 из 11 последних матчей, а в Торонто отдал своим соперникам лишь один сет. Но чтобы пройти Зверева, ему нужно будет прыгнуть выше головы и показать свой максимум. В прошлом году они дважды встречались друг с другом и в обоих случаях россиянин смог зацепить лишь пять геймов. Верим, что в этот раз Хачанову удастся навязать борьбу с первых розыгрышей и продемонстрировать тот уровень тенниса, который позволит ему побороться за выход в финал.
Футбол. Кубок лиг. 3-й тур. «Интер Майами» (США) — «УНАМ Пумас» (Мексика)
02:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Выход в плей-офф Кубка лиг для «Интер Майами» лежит через победу над «Пумас», но решать эту задачу предстоит без Лионеля Месси, который в предыдущем матче получил повреждение задней поверхности бедра. Появление в команде Родриго де Пауля очень кстати — именно ему предстоит вести игру в отсутствии своего звездного соотечественника. В матче с «Некаксой» он с этой задачей справился — после замены Месси в начале игры он смог отдать две голевые передачи и спасти игру.
У мексиканцев ситуация аналогичная — для выхода в плей-офф также необходимо побеждать в отсутствии своего лидера Кейлора Наваса. Матч обещает быть боевым, но если вдруг эта афиша вас не привлекает, то можно переключиться на параллельный матч «Атланта Юнайтед» — «Атлас» и посмотреть на Алексея Миранчука, однако с турнирной точки зрения эта встреча уже не имеет никакого значения.