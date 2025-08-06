Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Красное Знамя
:
Коломна
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
16:00
Ильпар
:
Носта
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Кубок России
17:00
ПСК
:
Дружба М
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.66
П2
2.02
Футбол. Кубок России
18:00
Broke Boys
:
Орел
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
4.40
Футбол. Кубок России
18:00
СШ Ленинградец
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.35
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
18:00
Кайрат
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Зальцбург
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.67
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:00
РФШ
:
КуПС
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
2DROTS
:
Торпедо Вл
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.52
П2
6.68
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.22
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Лех
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.84
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ницца
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.62
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фейеноорд
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
2.98

Большой день в ЛЧ, Хачанов против Зверева и «Интер Майами» без Месси: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 6 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия)

20:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 6.08.2025, 20:00
Зальцбург
-
Брюгге
-

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сойдутся два опытных еврокубковых бойца — «Зальцбург» и «Брюгге». Оба клуба в прошлом сезоне играли на общем этапе турнира, а «Брюгге» даже сумел выйти в плей-офф и дойти до ⅛ финала. «Зальцбург», несмотря на попадание на клубный чемпионат мира в США, переживает серьезный спад — «быки» второй год подряд не могут выиграть чемпионат Австрии. В составе команды много талантов, однако каждое межсезонье ключевые футболисты уходят на повышение в другие команды. «Брюгге» после успешной еврокубковой кампании также потерял своих лидеров, которые отправились в АПЛ.

Команды пока находятся на стадии комплектования составов и в поиске оптимальных игровых схем.
На победу в первом матче букмекеры дают примерно одинаковые коэффициенты для обеих команд. Поскольку у «Зальцбурга» и «Брюгге» есть проблемы в обороне, игра обещает быть результативной. Еще один приятный бонус — за «Брюгге» сыграет сын главного тренера «Спартака» Александар Станкович, который пополнил состав бельгийской команды две недели назад.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция)

22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 6.08.2025, 22:00
Фейеноорд
-
Фенербахче
-

Легенда АПЛ и сборной Голландии Робин ван Перси начинает свой первый полный сезон в роли главного тренера «Фейеноорда» с важного матча против «Фенербахче», за который он провел три сезона на излете своей игровой карьеры. В прошлом году роттердамцы успешно выступили в Лиге чемпионов, выбив в плей-офф «Милан» (1:0, 1:1) и уступив будущему финалисту турнира «Интеру» (0:2, 1:2). «Фенербахче» предпринимает очередную попытку прорваться в Лигу чемпионов. Последний раз в групповом турнире стамбульцы играли 17 лет назад, после чего «канарейки» восемь раз терпели неудачи в квалификации, в том числе и от «Спартака» в сезоне-2012/13. В Турции от Жозе Моуриньо ждут, что он наконец прервет эту затяжную серию и вернет «Фенербахче» в главный еврокубковый турнир.

Для обеих команд этот матч станет первым официальным в новом сезоне. Команда Моуриньо выиграла четыре товарищеских матча и отлично смотрелась в обороне, но с уходом Эдином Джеко и Душана Тадича атака потеряла в вариативности. «Фейеноорд» серьезно перекроил свой состав, продав своих лидеров почти на 100 млн евро, из-за чего предсезонка у команды выдалась достаточно тяжелой. В любом случае, обе команды испытывают большое давление, и поражение в этом противостоянии может серьезно сказаться на их перспективах в сезоне, поэтому борьба на поле обещает быть напряженной и бескомпромиссной.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия)

22:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 6.08.2025, 22:00
Ницца
-
Бенфика
-

Пожалуй, главная афиша игрового дня в Лиге чемпионов — французские «орлы» сыграют против «орлов» португальских. «Ницца» завершила прошлый сезон на высоком четвертом месте в Лиге 1 и получила возможность побороться за место в основном этапе Лиги чемпионов, где команда единственный раз играла в далеком 1960 году. «Ницце» практически полностью удалось сохранить свой костяк, поэтому главный тренер команды Франк Эз сможет использовать прошлогодние наработки. Капитаном и лидером защиты «Ниццы» все также несгибаемый бразилец Данте, которому в октябре исполнится 42 года.

«Бенфика» в межсезонье закупалась на 80 млн евро, но потеряла нескольких ключевых игроков, включая Альваро Каррераса и Анхеля ди Марии. В отличие от соперника, лиссабонцы уже находятся в игровом и моральном тонусе после победы над «Спортингом» (1:0) в Суперкубке Португалии. При этом в лазарете «Бенфики» уже есть занятые койки, в то время как у «Ниццы» будут доступны абсолютно все футболисты. Французский клуб уже обеспечил себе групповой этап Лиги конференций, но если ему хочется большего, то нужно выложиться по максимуму уже в первом матче, попытавшись выжить максимум из преимущества домашнего поля.

Теннис. «Мастерс» в Торонто. Мужчины. Полуфинал. Александр Зверев (Германия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 16)

02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

За выход в финал канадского «Мастерса» Хачанову предстоит сыграть с первым сеяным турнира и своим близким другом Александром Зверевым. Немец тяжело продвигался по турнирной сетке, испытывая проблемы не с самыми серьезными соперниками. Но на стороне Зверева огромный опыт больших матчей — это его 21-й полуфинал на уровне «Мастерсов». Хачанов пребывает на пике формы, выиграв 10 из 11 последних матчей, а в Торонто отдал своим соперникам лишь один сет. Но чтобы пройти Зверева, ему нужно будет прыгнуть выше головы и показать свой максимум. В прошлом году они дважды встречались друг с другом и в обоих случаях россиянин смог зацепить лишь пять геймов. Верим, что в этот раз Хачанову удастся навязать борьбу с первых розыгрышей и продемонстрировать тот уровень тенниса, который позволит ему побороться за выход в финал.

Футбол. Кубок лиг. 3-й тур. «Интер Майами» (США) — «УНАМ Пумас» (Мексика)

02:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Выход в плей-офф Кубка лиг для «Интер Майами» лежит через победу над «Пумас», но решать эту задачу предстоит без Лионеля Месси, который в предыдущем матче получил повреждение задней поверхности бедра. Появление в команде Родриго де Пауля очень кстати — именно ему предстоит вести игру в отсутствии своего звездного соотечественника. В матче с «Некаксой» он с этой задачей справился — после замены Месси в начале игры он смог отдать две голевые передачи и спасти игру.

У мексиканцев ситуация аналогичная — для выхода в плей-офф также необходимо побеждать в отсутствии своего лидера Кейлора Наваса. Матч обещает быть боевым, но если вдруг эта афиша вас не привлекает, то можно переключиться на параллельный матч «Атланта Юнайтед» — «Атлас» и посмотреть на Алексея Миранчука, однако с турнирной точки зрения эта встреча уже не имеет никакого значения.

Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
Читать дальше