Большой день в ЛЧ, Хачанов против Зверева и «Интер Майами» без Месси: что смотреть сегодня

За выход в финал канадского «Мастерса» Хачанову предстоит сыграть с первым сеяным турнира и своим близким другом Александром Зверевым. Немец тяжело продвигался по турнирной сетке, испытывая проблемы не с самыми серьезными соперниками. Но на стороне Зверева огромный опыт больших матчей — это его 21-й полуфинал на уровне «Мастерсов». Хачанов пребывает на пике формы, выиграв 10 из 11 последних матчей, а в Торонто отдал своим соперникам лишь один сет. Но чтобы пройти Зверева, ему нужно будет прыгнуть выше головы и показать свой максимум. В прошлом году они дважды встречались друг с другом и в обоих случаях россиянин смог зацепить лишь пять геймов. Верим, что в этот раз Хачанову удастся навязать борьбу с первых розыгрышей и продемонстрировать тот уровень тенниса, который позволит ему побороться за выход в финал.