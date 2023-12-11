Стало известно, когда доиграют матч прерванный из-за смерти фаната
Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао был прерван в первом тайме из-за сердечного приступа у одного из болельщиков, который в итоге скончался.
Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао был прерван в первом тайме из-за сердечного приступа у одного из болельщиков, который в итоге скончался.
Встреча будет доиграна в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба Ла Лиги.
Матч был прерван на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу «Атлетика». Вратарь клуба из Бильбао Унаи Симон обратил внимание судей на то, что одному из зрителей стало плохо. К болельщику отправились врачи обеих команд, а игру остановили. Футболисты обеих команд покинули поле, в то время как врачи оказывали помощь зрителю. Спасти болельщика не удалось.
«Атлетик» в соцсетях сообщил, что лига и оба клуба договорились не доигрывать матч в воскресенье, и принес соболезнования родным и близким покойного.