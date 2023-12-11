Стало известно, когда доиграют матч прерванный из-за смерти фаната

Матч был прерван на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу «Атлетика». Вратарь клуба из Бильбао Унаи Симон обратил внимание судей на то, что одному из зрителей стало плохо. К болельщику отправились врачи обеих команд, а игру остановили. Футболисты обеих команд покинули поле, в то время как врачи оказывали помощь зрителю. Спасти болельщика не удалось.