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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда доиграют матч прерванный из-за смерти фаната

Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао был прерван в первом тайме из-за сердечного приступа у одного из болельщиков, который в итоге скончался.

Гранада
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Источник: AFP 2023

Встреча будет доиграна в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба Ла Лиги.

Матч был прерван на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу «Атлетика». Вратарь клуба из Бильбао Унаи Симон обратил внимание судей на то, что одному из зрителей стало плохо. К болельщику отправились врачи обеих команд, а игру остановили. Футболисты обеих команд покинули поле, в то время как врачи оказывали помощь зрителю. Спасти болельщика не удалось.

«Атлетик» в соцсетях сообщил, что лига и оба клуба договорились не доигрывать матч в воскресенье, и принес соболезнования родным и близким покойного.

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 Стало известно, когда доиграют матч прерванный из-за смерти фаната
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