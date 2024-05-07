СМИ: Американская клиника замешана в допинг-скандале Поля Погба

Как сообщает источник, американская клиника 10X Health Systems якобы поставляла Погба таблетки, которые, по его мнению, стали причиной проваленного теста на допинг в сентябре 2023 года. Отмечается, что есть фотодоказательства того, что название 10X Health Systems присутствует на этикетке одной из банок с таблетками, полученных футболистом.
Погба рассказал, что после консультации с «гуру здоровья» и основателем компании Гэри Брекой, ему рекомендовали принять курс лекарств, так как анализы выявили определенные недостатки в организме спортсмена.
Напомним, 11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.
Позднее чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции дисквалифицировали на четыре года. После этого решения Погба подал апелляцию в CAS.
Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.