СМИ: Американская клиника замешана в допинг-скандале Поля Погба

Как сообщает источник, американская клиника 10X Health Systems якобы поставляла Погба таблетки, которые, по его мнению, стали причиной проваленного теста на допинг в сентябре 2023 года. Отмечается, что есть фотодоказательства того, что название 10X Health Systems присутствует на этикетке одной из банок с таблетками, полученных футболистом.

Погба рассказал, что после консультации с «гуру здоровья» и основателем компании Гэри Брекой, ему рекомендовали принять курс лекарств, так как анализы выявили определенные недостатки в организме спортсмена.

Напомним, 11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.

Позднее чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции дисквалифицировали на четыре года. После этого решения Погба подал апелляцию в CAS.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241045&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.