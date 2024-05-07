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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Американская клиника замешана в допинг-скандале Поля Погба

Американская оздоровительная компания 10X Health Systems поставляла футболисту «Ювентуса» Полю Погба биологические добавки, которые могли привести к проваленному тесту на допинг, сообщает Daily Mail.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщает источник, американская клиника 10X Health Systems якобы поставляла Погба таблетки, которые, по его мнению, стали причиной проваленного теста на допинг в сентябре 2023 года. Отмечается, что есть фотодоказательства того, что название 10X Health Systems присутствует на этикетке одной из банок с таблетками, полученных футболистом.

Погба рассказал, что после консультации с «гуру здоровья» и основателем компании Гэри Брекой, ему рекомендовали принять курс лекарств, так как анализы выявили определенные недостатки в организме спортсмена.

Напомним, 11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.

Позднее чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции дисквалифицировали на четыре года. После этого решения Погба подал апелляцию в CAS.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.


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