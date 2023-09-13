СМИ: Отстраненный за допинг Погба принял купленную в США добавку

Как сообщает издание, эту добавку футболисту порекомендовал его знакомый врач в Америке, несмотря на иные антидопинговые правила действующие в Европе. Согласно коллективному соглашению Серии А, при вынесении вердикта о дисквалификации футболиста «Ювентус» может перестать выплачивать Погба зарплату или самостоятельно расторгнуть его контракт. Ошибка полностью лежит на футболисте и теперь ему придется доказывать отсутствие умысла при приеме тестостерона.

Погба был временно отстранен от футбола в понедельник, 11 сентября, после того как стало известно, что он провалил допинг-тест. В пробе, взятой у 30-летнего спортсмена 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе», были обнаружены метаболиты тестостерона. Агент полузащитника Рафаэла Пимента заявил, что Погба никогда не хотел нарушать антидопинговые правила.