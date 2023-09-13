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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:21 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Отстраненный за допинг Погба принял купленную в США добавку

Игрок «Ювентуса» Поль Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AFP 2023

Как сообщает издание, эту добавку футболисту порекомендовал его знакомый врач в Америке, несмотря на иные антидопинговые правила действующие в Европе. Согласно коллективному соглашению Серии А, при вынесении вердикта о дисквалификации футболиста «Ювентус» может перестать выплачивать Погба зарплату или самостоятельно расторгнуть его контракт. Ошибка полностью лежит на футболисте и теперь ему придется доказывать отсутствие умысла при приеме тестостерона.

Погба был временно отстранен от футбола в понедельник, 11 сентября, после того как стало известно, что он провалил допинг-тест. В пробе, взятой у 30-летнего спортсмена 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе», были обнаружены метаболиты тестостерона. Агент полузащитника Рафаэла Пимента заявил, что Погба никогда не хотел нарушать антидопинговые правила.

Погба в текущем сезоне провел два матча в Серии A. Француз перешел в «Ювентус» летом 2022 года. Его соглашение с командой истекает в июне 2026 года.

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