Агент Поля Погба сделала заявление после отстранения игрока за допинг

«Мы ждем дополнительного анализа. До тех пор не можем давать никаких комментариев. Но очевидно, что Поль Погба никогда не хотел нарушать антидопинговые правила», — заявила Пимента.

Погба был временно отстранен от футбола в понедельник, 11 сентября. В его допинг-пробе, взятой 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:0), были обнаружены метаболиты тестостерона. Полузащитник провел всю игру на скамейке запасных.

Футболисту дали три дня на запрос дополнительных анализов. Если положительный результат подтвердится и вину Погба признают, он предстанет перед Национальным антидопинговым комитетом Италии. Французу грозит до двух лет дисквалификации. Если в ходе расследования будет доказано, что Погба принимал допинг умышленно, срок его дисквалификации может вырасти до четырех лет.