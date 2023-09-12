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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Поля Погба сделала заявление после отстранения игрока за допинг

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сделала заявление после дисквалификации футболиста за положительный результат допинг-теста на тестостерон. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ювентус
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Источник: AFP 2023

«Мы ждем дополнительного анализа. До тех пор не можем давать никаких комментариев. Но очевидно, что Поль Погба никогда не хотел нарушать антидопинговые правила», — заявила Пимента.

Погба был временно отстранен от футбола в понедельник, 11 сентября. В его допинг-пробе, взятой 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:0), были обнаружены метаболиты тестостерона. Полузащитник провел всю игру на скамейке запасных.

Футболисту дали три дня на запрос дополнительных анализов. Если положительный результат подтвердится и вину Погба признают, он предстанет перед Национальным антидопинговым комитетом Италии. Французу грозит до двух лет дисквалификации. Если в ходе расследования будет доказано, что Погба принимал допинг умышленно, срок его дисквалификации может вырасти до четырех лет.

Погба выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В этом сезоне он принял участие в двух матчах туринской команды, в которых не отличился результативными действиями.

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