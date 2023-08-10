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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба провел первую тренировку с командой после травмы

Французский полузащитник Поль Погба провел первую полноценную тренировку в составе «Ювентуса» после травмы колена.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии футболиста.

«Погба вчера провел полноценную тренировку с командой, сегодня он должен был восстановиться. Давайте посмотрим на его состояние завтра, он важен для нас. Думаю, что его восстановление займет месяц. В любом случае он будет сначала выходить со скамейки запасных, а не в старте. Нужно быть уверенными, что его колено больше не доставит ему проблем», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Погба перешел в состав бьянконери в 2022 году, он подписал контракт с клубом на четыре года. В прошлом сезоне 30-летний футболист сыграл лишь 10 матчей из-за травм, отметившись в них одной результативной передачей.

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