Погба провел первую тренировку с командой после травмы
Французский полузащитник Поль Погба провел первую полноценную тренировку в составе «Ювентуса» после травмы колена.
Французский полузащитник Поль Погба провел первую полноценную тренировку в составе «Ювентуса» после травмы колена.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии футболиста.
«Погба вчера провел полноценную тренировку с командой, сегодня он должен был восстановиться. Давайте посмотрим на его состояние завтра, он важен для нас. Думаю, что его восстановление займет месяц. В любом случае он будет сначала выходить со скамейки запасных, а не в старте. Нужно быть уверенными, что его колено больше не доставит ему проблем», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.
Погба перешел в состав бьянконери в 2022 году, он подписал контракт с клубом на четыре года. В прошлом сезоне 30-летний футболист сыграл лишь 10 матчей из-за травм, отметившись в них одной результативной передачей.