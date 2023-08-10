Леонардо Бонуччи написал прощальный пост болельщикам «Ювентуса»

«Здесь я многому научился, боролся и мечтал. Достиг большего, чем я думал, что возможно. Сегодняшняя реальность в месте, которое, несмотря ни на что, я продолжу воспринимать как мой дом, учит меня тому, что любовь и привязанность могут продолжать существовать и в таком случае. Спасибо всем фанатам “Ювентуса” с первого и до сегодняшнего дня», — написал Бонуччи в своих социальных сетях.