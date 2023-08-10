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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Леонардо Бонуччи написал прощальный пост болельщикам «Ювентуса»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи написал прощальный пост для болельщиков «Ювентуса» в своих соцсетях.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Он отметил, что продолжит воспринимать клуб как свой дом, несмотря на сложившуюся ситуацию, вынуждающую его покинуть команду.

«Здесь я многому научился, боролся и мечтал. Достиг большего, чем я думал, что возможно. Сегодняшняя реальность в месте, которое, несмотря ни на что, я продолжу воспринимать как мой дом, учит меня тому, что любовь и привязанность могут продолжать существовать и в таком случае. Спасибо всем фанатам “Ювентуса” с первого и до сегодняшнего дня», — написал Бонуччи в своих социальных сетях.

«Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил его на продажу. 36-летний футболист выступал за черно-белых с 2010 года, с перерывом в один сезон, когда он играл за «Милан». Защитник провел за итальянскую команду 502 матча, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

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