Футболист Поль Погба может больше не сыграть в этом сезоне

Спортсмен получил повреждение бедра в матче 35-го тура с клубом «Кремонезе». Француз отыграл на поле 23 минуты. Недавно у Погба были проблемы с коленом, которые требовали хирургического вмешательства. Теперь футболист вряд ли появится на поле до сезона 2023/2024, а «Ювентусу», вышедшему в полуфинал Лиги Европы, осталось провести всего три матча в Серии А.