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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Поль Погба может больше не сыграть в этом сезоне

Француз получил травму бедра.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» Поль Погба получил новую травму.

Спортсмен получил повреждение бедра в матче 35-го тура с клубом «Кремонезе». Француз отыграл на поле 23 минуты. Недавно у Погба были проблемы с коленом, которые требовали хирургического вмешательства. Теперь футболист вряд ли появится на поле до сезона 2023/2024, а «Ювентусу», вышедшему в полуфинал Лиги Европы, осталось провести всего три матча в Серии А.

«Диагностические тесты, которые Поль Погба прошел сегодня утром в J|Medical, показали низкоградусное поражение прямой мышцы бедра левого бедра. Футболист уже приступил к программе реабилитации», — сообщает официальный сайт клуба.

«Ювентус» одержал победу над «Кремонезе» со счетом 2:0.

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 Футболист Поль Погба может больше не сыграть в этом сезоне
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